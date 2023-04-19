بوتين: زيارتي إلى المقر الرئيسي في خيرسون ولوجانسك منعا لتشتيت الجيش

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ذهب شخصيا إلى المقر الرئيسي في منطقة خيرسون و لوجانسك الشعبية، منعا لتشتيت الجيش.



وأضاف بوتين ، خلال اجتماعه مع الحكومة اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "قمت بزيارة منطقة خيرسون ولوجانسك الشعبية قبل يوم، مشيرا إلى أن الغرض من الرحلة هو لقاء العسكريين الذين لم أرغب في تشتيت انتباههم لفترة طويلة وعلى مسافات بعيدة عن انتشار للوحدات التي يقودونها، مبينا أن الوضع يتطلب وجودهم في أمكانهم مع القوات.



جدير بالذكر أن بوتين زار أمس الأول الاثنين مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات في محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطني "فوستوك" في لوجانسك الشعبية.

واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع في محاور خيرسون وزابوروجيه ولوجانسك، فيما هنأ بوتين خلال تفقده القوات الروسية بعيد الفصح.