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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:11 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة لرئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بطريرك الأقباط الكاثوليك في تهنئته "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية. ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يعطيكم الله قوة ومعونة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأجل تنمية بلادنا والنجاح في مواجهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة، ويبارك عملكم الدؤوب الذي تبذلونه على كافة الأصعدة في طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون".

واختتم قداسة البابا تهنئته "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والنماء والسلامة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.


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