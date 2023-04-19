بالأسماء.. القائمة الكاملة لساحات آداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن التجهيزات النهائية لساحات ومساجد صلاة عيد الفطر المبارك، والتى بلغت 54 ساحة بمدن الأقصر المختلفة، بجانب 1274 مسجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أن أسماء الساحات المعدة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، تشمل ما يلي:-



أولا :- مركز ومدينة إسنا



1 - ساحة مركز شباب قرية الشغب



2- ساحة النور المحمدى بقرية الدبابية



3- ساحه ابو فرغل بقرية الحميدات



4- ساحة السادة الادريسيه بقرية الدير



5- ساحة الرحمن بقرية توماس



6- ساحة ال البيت بقرية الحليلة



7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ



8- ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة



9- ساحة مركز شباب السلام بندر اسنا



10- ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا



11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا



ثانيا :- إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا



1- ساحة السيده زينب بقرية حاجر كومير بإسنا



ثالثا :- مركز ومدينة الزينية



1- ساحة مركز شباب المدامود بقرية المدامود



2- ساحه على عبد الحليم بقرية الزينية بحرى



3- ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبة



4- ساحة الهرامشه بقرية الجزيرة الزينية بحرى



5- ساحة مجلس المدينة الزينية قبلى



6- ساحه العلوية بالزينيه بحرى



رابعا :- مركز ومدينة الطود



1- ساحة مركز شباب نجع الوحدة



2- ساحة نجع الدار بالطود غرب



3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود



4- ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان



5- ساحة نجع خميس بالطود



6- ساحة ملعب ابو حروقة بالطود



7- ساحة مجلس الطود بالحسينات



8- ساحه منشية النوبة بالطود



9- ساحة أولاد حسن بالمريس



خامسا :- مركز ومدينة القرنة



1- ساحة مركز شباب الأقالتة



2- ساحة مركز شباب البعيرات



3- ساحة نجع الطارف بالقرنة



4- ساحة حاجر الضبعية بالضبعية



5- ساحة الشيخ عمران بقامولا



6- ساحة الشيخ العزب بقامولا



7- ساحة الشيخ عامر بقامولا



8- ساحه الشيخ محمد الزمامي بقامولا



سادسا :- مركز ومدينة أرمنت



1- ساحة السوق بارمنت الحيط



2- ساحة مجلس المدينة بأرمنت الوابورات



3- ساحة مركز شباب الرياينة



4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينة



5- ساحة كوبرى الرزيقات بحرى



6- ساحه كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى



7- ساحة مركز شباب المحاميد قبلى



8- ساحة مركز شباب البحر بالمحاميد قبلى



سابعا :- إدارة أوقاف النمسا باسنا



1- ساحة السيده زينب بالمساوية بالنمسا



2- ساحه العضايمة بالعضايمة بالنمسا



3- ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا



4- ساحة الحاج نوبى بحاجر العضايمة بالنمسا



ثامنا :- مدينة الاقصر



1- ساحة سيدى أبو الحجاج



2- ساح المنشاه بالمنشاه



3- ساحة نجع الطويل بالكرنك



تاسعا :- مركز ومدينة البياضية



1- ساحة الساحة الرضوانية بالبغدادي



عاشرا :- إدارة أوقاف اصفون بإسنا



1- ساحة العتيق بالشيخ احود باصفون



2- ساحه بلال بن رباح بوابورات المطاعنة باصفون



