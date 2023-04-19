العراق: الاصلاحات حققت نقلة اقتصادية والتعامل بالدينار يمتد للقطاع الخاص

وكالات

أكد البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تعد نقلة كبيرة لاقتصاد البلاد المنظم، وأن التعامل بالدينار العراقي سيمتد إلى القطاع الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الثلاثاء، عن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران، أن حكومة بلاده دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي وأن هناك تناغما كبيرا بين السلطة المالية والحكومة.

وأوضح شمران أن" الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازا كونها لا تتعامل بالدولار، والشركات والمؤسسات الحكومية استجابت ومنها الخطوط الجوية العراقية، من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".

وأفاد مستشار البنك المركزي العراقي بأن الجمهور العادي بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية، موضحا أن ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها معارض السيارات، كما أن تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار في مرحلة قريبة.