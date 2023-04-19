الطب البيطرى بالأقصر يقود حملات مكثفة لفحص الماشية قبل عيد الفطر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى، حملات مكثفة على الأسواق لفحص الماشية قبل دخول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجان الطبية البيطرية فى الأسبوع الماضى، حيث تم المرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر وتحصين الماشية بتلك الأسواق، حيث إنه فى الثلاثاء الماضى، تشكلت اللجنة الطبية البيطرية بقيادة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، وتم المرور على سوق الأقصر للماشية، وتم عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية مربي وتجار الماشية بالسوق بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما تم تشكيل لجنة بيطرية بإشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، حيث ضمت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، فضلاً عن توعية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

أما فى يوم السبت وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور وليد يوسف نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية، وتم المرور على سوق إسنا للماشية لعمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، فضلاً عن تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريفهم بالمرض والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها فى حالات الإصابة.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك بقيادة الدكتور فتحى سلمى فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وحرصاً على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.