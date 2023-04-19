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"الصحة" تقدم عدة نصائح وإرشادات من أجل السلامة النفسية.. انفوجراف

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 ص
"الصحة" تقدم عدة نصائح وإرشادات من أجل السلامة النفسية.. انفوجراف إنفوجراف
كتب: وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عدة إرشادات من أجل السلامة النفسية.

وتتلخص هذه الإرشادات فى الآتى:

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول طعام صحى

التعبير عن المشاعر

الاستمتاع بقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء

الحصول على قسط كاف من النوم لمدة 8 ساعات يوميا

 

إنفوجراف
إنفوجراف

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و659 ألفا و672 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 39 ألفا و283 حالة، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر أبريل 2023، بالإضافة إلى استقبال 91 ألف و708 اتصال من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

 

وقال «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.


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