الزراعة تنظم معرض دائم للزهور ومستلزمات الإنتاج بموقع الزراعات المحمية بالدقى

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى معرضًا دائما للزهور ومستلزمات الإنتاج وتكنولوجيا الزراعة الذكية بموقع الدقى للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بالتعاون مع القطاع الخاص يتم من خلاله عرض المنتجات والابتكارات والتكنولوجيات وكذلك معرض دائم للزهور ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية بمشاركة 62 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ويحتوى المعرض يحتوى على نباتات الزينة "النباتات الحولية والمعمرة وزهور القطف وبراعم أزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة بكافة أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة وشتلات الخضر للزراعات المحمية والحقل المكشوف".

ويتم عرض مخرجات البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر وهى بذور وهجن مصرية متوافقة ومتأقلمة مع الظروف المحلية وذات جودة عالية ولاند سكيب وأعمال تجميل للمناظر الطبيعية والهندسية وأشجار مصدات الرياح بغرض حماية ووقاية المزروعات والحيوانات من تأثير وأضرار الطقس والتغيرات المناخية وإنتاج الأشجار الخشبية وزراعات الأسطح وهى طريقة متطورة يتم فيها استخدام أوساط زراعية لزراعة أسطح المنازل، المكاتب والمساحات المكشوفة بشكل جمالى مكثف يرفع كفاءة استخدام المياه والمستلزمات الزراعية "التقاوى المعتمدة - الأسمدة المعدنية - مستلزمات الرى - المبيدات - الأعلاف الحيوانية - الآلات الزراعية " ومخصبات ومنتجات عضوية - الكربون الحيوى – البايوتشار- خل الخشب - أسمدة عضوية - سماد الكمبوست - استخدام الأعداء الطبيعيين ومنتجات غذائية " ويضم المعرض أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بالإضافة إلى الخضار بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

كما يحتوى على أشغال يدوية منزلية سهلة وبسيطة الصنع، وإستنبات الشعير باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية لتخفيض كلفة الإنتاج الحيوانى والترويج لإنتاج الأزولا واستخدامه كعلف تكميلى فى منتجات الألبان والدواجن والبط وإنتاج الأرانب وكذلك تغذية الأغنام والصباريات بكافة أنواعها وخصائصها وأشكالها وفوائدها.