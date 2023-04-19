اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:57 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة احتواء تداعيات الأزمة العالمية.. إنفوجراف

الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:00 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة احتواء تداعيات الأزمة العالمية.. إنفوجراف الرئيس السيسي يوجه بتخفيف حدة الأزمة العالمية

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وتخفيف حدتها على المواطنين، كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاجتماع:

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

وجه الرئيس بمواصلة جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى وتخفيف حدتها على المواطنين

وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

الاجتماع شهد عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصرى التى تشير إلى:

استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2022/2023

توقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالى الجارى يصل إلى 4.2%

استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات التشغيل

تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة


الرئيس السيسى

الاقتصاد المصرى

المجموعة الوزارية

الاقتصاد

نمو الاقتصاد



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