الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية طوال إجازة عيد الفطر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل 2023.
وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، كما يلى:
الخميس 20 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
الجمعة 21 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
السبت 22 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة
الأحد 23 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة
الإثنين 24 أبريل:القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة
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