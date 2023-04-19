إعلان نتائج نهائى الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

كتب محمد صبحى

أقيم نهائى الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة بنها.

- المركز الثاني: جامعة المنوفية.

- المركز الثالث: جامعة بني سويف.

- المركز الرابع: وزارة التعليم العالي.

- حصل اللاعب/شاهر وليد من التعليم العالي على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

- حصل اللاعب/ محمود هاني من جامعة بنها على جائزة هداف البطولة.

- حصل اللاعب/ سيد أحمد سيد من جامعة بنها على جائزة أفضل حارس مرمى.

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور طارق عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور ياسر مبروك مدير البطولة بالاتحاد الرياضي للجامعات.