أهالى سمسطا ببنى سويف يكرمون الشيخ نادى الفائز في مسابقة الأردن الدولية لحفظ القرآن

بنى سويف هانى فتحى

كرم أهالي مدينة سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، مساء اليوم، الشيخ نادي سعد جابر ابن المركز عقب عودته من دولة الأردن بعد فوزه بالمركز الأول كممثل مصر، ضمن الخمس مراكز الأولي في المسابقة الهاشيمة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن.

واحتفل الأهالي بالشيخ نادي جابر عقب صلاة التراويح بمسجد عثمان بن عفان بمدينة سمسطا، حيث عبروا عن سعادتهم وفخرهم لحصوله على المركز الأول ضمن الخمس مراكز الأولي وتمثيله لمصر في المسابقة التي تم أقامتها بدولة الأردن بعد ترشيحات وزارة الأوقاف له للمشاركة في المسابقة وتمثيل مصر.

و شارك الشيخ نادى في المسابقة ضمن مشاركين من 45 دولة مختلفة، حيث حصل على المركز الأول كما حصل على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة والتى نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي، وتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.