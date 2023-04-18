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وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:26 ص
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (81) بتاريخ 16/4/2023 بترقية (3886) معلمًا بمختلف المحافظات.
 
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ 1/1/2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي : تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (3886).
 
كما نص القرار على أن يُصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية. واختتم القرار بانه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.

التربية والتعليم

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