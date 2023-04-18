"نستدرج الضحايا لمكان نائي".. اعترافات المتهمين بسرقة مواطنين بالإكراه بالخليفة

كتب سليم على

أدلى 4 أشخاص, أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهم تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، واعترفوا باستدراج أحد الضحايا بحجة استئجار سيارة واصطحبوه بتوك توك لمكان نائ وسرقوه بالإكراه وفروا هاربين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة ) بتضرره من ثلاثة "مجهوليــن" لقيام أحدهم باستدراجه لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى استئجار سيارة ، واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم واستولوا منه علـــى (هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصيــــة) ، ولاذوا بالفـــــرار .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وكذا (2 سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – الهاتف المحمول– مركبة "التوك توك" ملك أحدهم " المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.