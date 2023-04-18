مكتب "FBI" يعتقل عميلين صينين ويتهم 34 بمضايقة المعارضين لبكين داخل أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالى القبض على اثنين من العملاء الصينيين المزعومين واتهم المدعون الفيدراليون عشرات آخرين بالعمل على إسكات ومضايقة المعارضين داخل الولايات المتحدة، وفقا لشبكة سي ان ان.

قال جون مارزولي، المتحدث باسم المدعى العام الأمريكى فى المنطقة الشرقية من نيويورك، إنه تم القبض على شخصين مرتبطين بعملية شرطة غير قانونية في الحي الصيني، الاثنين، ومن المتوقع أن يمثلا أمام محكمة فيدرالية في نيويورك.

وزعم أن المتهمين أدارا "مركز شرطة غير معلن عنه" في الحي الصيني، وقال المتحدث إنه تم إغلاق المركز منذ تنفيذ أمر التفتيش في الموقع، الخريف الماضي وسيتم توجيه التهم لهما في ثلاث قضايا جنائية، وأشار إلى أن العديد من المتهمين لا زال البحث عنهم جاريا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى 34 من ضباط الشرطة الوطنية لجمهورية الصين، بمضايقة المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون الحكومة الصينية.

ووفقا للتقرير، كان الضباط جزء من برنامج تابع للحكومة الصينية يسمى "مجموعة عمل المشروع الخاص 912" للتأثير على الصورة العالمية للصين.

وقالت وزارة العدل الامريكية أن العملاء استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للنشر بشكل إيجابي حول الصين ولمهاجمة خصومهم ، بما في ذلك الولايات المتحدة والنشطاء الصينيون المؤيدون للديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الادعاء، تشمل موضوعات الدعاية الخاصة بهم، السياسة الخارجية الأمريكية، والحرب الروسية في لأوكرانيا، وكوفيد -19، واحتجاجات العدالة العرقية بعد مقتل جورج فلويد، وادعت العدل الامريكية أن العملاء الصينين استخدموا التهديدات لترهيب الناس بشأن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية داخل الولايات المتحدة.