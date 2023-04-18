مطبخ الخير بقرية كفر بلمشط فى المنوفية يواصل مشروع صائم للعام الثالث على التوالى

المنوفية - محمد فتحى

للعام الثالث على التوالى ينظم مايقرب من 70 شاب وسيدة بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حملة إفطار صائم لما يقرب من 290 أسرة من الغير قادرين من أهالى قرية كفر بلمشط .

ويقول مهدى خليفة أحد المسؤولين على حملة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن فكرة إفطار صائم بدأت منذ 3 سنوات على التقريب لإفطار الصائمين الغير قادرين بالقرية ، وبدأنا بإفطار الصائمين بتوفير مايقرب من 50 وجبة حتى وصلت فى العام الأول إلى 200وجبة تم توزيعها على الأسر الغير قادرين.

ويضيف أحد المسؤولين على حملة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، منذ بدء حملة إفطار صائم إنهالت علينا التبرعات المادية والعينية من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من أهالى القرية بالمساعدة فى تجهيز الوجبات ، ومن بين المشاركين شيف ونجله يقومان بتجهيز الوجبات طوال الشهر مجانا.

ويقول نبيل أحمد أحد المشاركين فى حملة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن فكرة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط حضرت إلينا ،عقب التفكير فى وجود أسر غير قادرة توفير وجبات الإفطار فقررنا تنفيذ تلك الفكرة والتى بحظت بمشاركة كبيرة من أهالى القرية بالمساعدات سواء من الأهالى أو التجار من أصحاب السوبر ماركت وتجار الخضار والفاكهة .

ويشير أحد المشاركين فى حملة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن منذ بداية الشهر وتنهال علينا التبرعات المادية والعينية ، مع العلم أنه منذ بداية الشهر ويتوافر لدينا اللحوم الطازجة بكثرة.

ويضيف أن الوجبة تتكون من قطعتين من اللحوم ، وطبق أرز ، وطبق سلطة خضراء ، وطبق حلويات أو فاكهة و يقوم المشاركين بتوزيع الوجبات قبل أذان المغرب بوقت قليل حتى تصل إلى المستحق ساخنة، ونحرص دائما على متابعة الوجبات مع الأسرة من حيث أن الوجبة تكفيهم أو لا تكفيهم.

ويقول أشرف خليفة أحد المشاركين فى حملة إفطار صائم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن مشروع إفطار صائم بقرية كفر بلمشط، يبدأ يوميا كل يوم بعد صلاة الظهر نبدأ فى تجهيز الأطعمة التى يتم توزيعها على الأسر الغير ، حيث بلغت عدد الوجبات التى يتم توزيعها 290 وجبة يوميا ، ونبدأ فى تجهيز الوجبات من الساعة الخامسة بمشاركة مايقرب من 70 شخص وسيدة وأطفال من الجنسين ، ويتم التوزيع يوميا على الأسر حتى المنزل.

ويضيف خلفية ، أن مشروع إفطار صائم هذا العام مساعدات كبيرة من قبل أهالى القرية وخارج القرية ، حيث تم التبرع لأكثر من ذبيحة لمشروع إفطار صائم ، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والذى حصر أصحاب المزارع من القرية على المساعدة بالفاكهة والخضروات الطازجة.