محافظ الغربية يشارك أطفال الأورمان الإفطار الجماعي بديوان عام المحافظة

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استقبال 200 طفل وطفلة من الأطفال ومشاركتهم إفطارهم الجماعي الذي نظمته مؤسسة الأورمان بديوان عام المحافظة.
وعقب الإفطار تم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال تلاها توزيع 5 جوائز لعدد 5 أمهات مثاليات، 5 جوائز مساعدات للفتيات المقبلات على الزواج إلى جانب تسليم الجوائز والهدايا لـ 200 طفل من أبناء المحافظة.
ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله - عز وجل- أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر لمؤسسة الأورمان ولجميع القائمين عليها.
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