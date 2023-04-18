محافظ الغربية يشارك أطفال الأورمان الإفطار الجماعي بديوان عام المحافظة

الغربية محمد طارق

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، على استقبال 200 طفل وطفلة من الأطفال ومشاركتهم إفطارهم الجماعي الذي نظمته مؤسسة الأورمان بديوان عام المحافظة.

وعقب الإفطار تم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال تلاها توزيع 5 جوائز لعدد 5 أمهات مثاليات، 5 جوائز مساعدات للفتيات المقبلات على الزواج إلى جانب تسليم الجوائز والهدايا لـ 200 طفل من أبناء المحافظة.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله - عز وجل- أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر لمؤسسة الأورمان ولجميع القائمين عليها.