كيدز خانة... مشروع تخرج طلاب صحافة السويس تحت شعار طفلك أمانة

أطلق 10 طلاب من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة السويس، مشروع تخرج ، ليكون عبارة عن مجلة تربوية "كيدز خانة" تحت هاشتاج طفلك أمانة، موجهة لجميع القائمين على عملية تربية الأطفال لتكون دليل الآباء والأمهات الأمثل للتربية السليمة.

والجدير بالذكر أن المجلة تتكون من عدة أبواب ومنها باب الصحة والتغذية لتوعية الآباء والأمهات وجميع القائمين على عملية التربية بكيفية الاهتمام بصحة الأطفال ووقايتهم من الأمراض، والتوعية بأساليب التغذية السليمة للأطفال وتجنبهم العادات الغذائية المضرة، وأيضًا باب للتنشئة لتعليم الآباء كيفية إعداد أطفالهم إعدادًا سليمًا، وبالاضافة للباب النفسي لعرض كافة الأمراض والمشكلات النفسية التي يتعرض لها الأطفال وتقديم حلول لها.

ولم تهمل كيدزخانة باب التكنولوجيا خاصة مع أهمية التكنولوجيا المتزايدة فى حياتنا واهتمت بضرورة توعية الآباء بأضرار التكنولوجيا الخطيرة علي أطفالهم وتقديم نصائح للآباء للتعامل مع أطفالهم، وأخيرًا الباب الترفيهي الذي يعتبر بمثابة مصدر سعادة للطفل من خلال تقديم لهم قصص وحكايات وألعاب ترفيهية، ولم ننسى الجانب التطبيقي لمشاركة الوالدين أطفالهم اللعب.

واختار الطلاب هذه الفكرة لإدراكهم بأهمية مرحلة الطفولة خاصة أن ما ينشأ عليه الطفل هو ما يشكل شخصيته فى المستقبل، فتهدف المجلة لإنشاء جيل واعٍ قادر على الانتاج وخدمة مجتمعه.

وتتكون المجلة من 10 محررين وهم، محمد سمير، والاء محمد، وجهاد عبدالعزيز، وكريم سعده، ويارا محمد، ومحمود طه، وأماني سمير، وأمنية رأفت، وشروق جمال، ونادية مصطفى، وتحت اشراف أ.م.د حسين ربيع، رئيس القسم ، والدكتورة جهاد السعدني .