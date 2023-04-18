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قبل السفر تعرف على غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:00 ص
قبل السفر تعرف على غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة قطارات السكة الحديد- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تفرض هيئة السكة الحديد غرامات على الركوب بدون تذكرة على خطوط القطارات بالوجهين القبلى والبحرى، وفى حالة رفض دفع الغرامة، بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وتصل الغرامة لـ50 جنيها.
 
ويعرض اليوم السابع غرامات مخالفة ركوب القطار بدون تذكرة:-
 
1.           غرامة ركوب القطارات الأسبانى بدون تذكرة 30 جنيها.
 
2.           غرامة ركوب القطارات الفرنساوى المكيفة بدون تذكرة 30 جنيها.
 
3.           غرامة ركوب قطارات الـ vip بدون تذكرة 40 جنيها.
 
4.           غرامة ركوب قطارات النوم بدون تذكرة 40 جنيها.
 
5.           غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية بدون تذكرة 50 جنيها.
 
6.           غرامة ركوب القطارات الثالثة المكيفة بدون تذكرة 50 جنيها.
 
7.           غرامة ركوب القطارات المحسنة بدون تذكرة 20 جنيها.
 
8.           غرامة ركوب القطارات تحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيها.
 
9.           غرامة ركوب قطارات الضواحى بدون تذكرة 15 جنيها.
 

السكة الحديد

غرامات السكة الحديد

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قطارات السكة الحديد



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