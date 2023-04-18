عميد إعلام النهضة: المتحدة ابدعت فى الأعمال الدرامية وتناولت مشاكل المجتمع

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوع كبير فى دراما شهر رمضان، وحققت متابعة كبيرة من قبل الجمهور من مختلف الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار وأيضا الدراما الاجتماعية التى تتناول مشاكل المجتمع .

وأضافت الدكتورة هبة السمرى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن دراما المتحدة عبرت عن واقع المجتمع المصرى وركزت على المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها بعض فئات المجتمع وسلطت الضوء عليها ، وهو ما انعكس واضحا من خلال تبنى البعض القضية الاجتماعية والعمل على تقديم حلول لها وظهر ذلك من مسلسل تحت الوصاية الذى تناول قضية محورية وبدأ البرلمان فى التفاعل معها.

وكانت أكدت الدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تناولت صوت المرأة فى مسلسلات رمضان 2023، حيث تقدمت صورة المرأة فى دراما رمضان بشكل غير تقليدى مثل مسلسل الوصاية والعمدة، وعكست بصورة واقعية المرأة المصرية التى تكافح من أجل أسرتها والحفاظ عليها.

وأضافت الدكتورة هبة السمرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دراما الشركة المتحدة تولت مناقشة قضايا مهمة مثل مسلسل عملة نادرة مشاكل الميراث فى الصعيد وهى من المشاكل المهمة التي تعانى منها المرأة، مؤكدة أن دراما المتحدة تحظى بشعبية كبيرة كان لها نصيب كبير فى رمضان اقرب ضرب نار وجعفر العمدة وتعبر عن المجتمع المصرى.