ضبط 15 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة لتشديد الرقابة علي الأسواق بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسوق تحت إشراف المهندسة حنان عامرمدير عام فرع الغربية حيث تمكنت من ضبط 11 طن ونصف مخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي و2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
كما تم ضبط نصف طن جبنة مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود فوق أكسيد الهيدروجين H2o2 وضبط نصف طن كريمة نسكافية وشوفان منتهية الصلاحية ونصف طن برجر وسجق ولحم مفروم غير صالح للاستهلاك الادمي تم التحفظ علي الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (1)
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (2)
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (3)
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (4)
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (5)
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (6)
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