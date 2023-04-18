اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:40 م
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ضبط ومصادرة عربة كارو تقوم بإلقاء القمامة بحرم الطرق فى الدقى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:28 م
ضبط ومصادرة عربة كارو تقوم بإلقاء القمامة بحرم الطرق فى الدقى مصادرة عربة كارو
كتبت - مرام محمد

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يجرى حي الدقي استعداداته على قدم وساق لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال منظومة عمل متكاملة، وذلك بتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين والتصدي بكل حزم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة بالبناء دون ترخيص خاصة خلال فترة الإجازات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفى هذا الإطار، تمكن الحي خلال دوريات المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع مباحث الدقي، من ضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات بالطريق العام وإيداعها في مخازن الحي، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه من عربات الكارو التي تلقي بالقمامة على الطريق العام خلال الحملات اليومية بحي الدقي 43 عربة مخالفة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.
 
ويُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، أسفرت عن رفع 222 إشغال للطريق العام وتحرير 8 مخالفات بيئية بعدم وضع سلة قمامه أمام المحلات التجارية.

حي الدقي

محافظ الجيزة

الجيزة

عيد الفطر

اشغالات



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