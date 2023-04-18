اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر في حدائق القبة بسبب خلافات قديمة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:05 م
ضبط المتهمين بالتشاجر في حدائق القبة بسبب خلافات قديمة مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (شخصين ، مصابان برش خرطوش) وبسؤالهما اتهما كلاً من (بائع فاكهة ، مقيم بدائرة القسم ، مصاب بجروح ، وشقيقه) لوجود خلافات بينهم، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المصابين بالتعدي على المشكو فى حقهما مما أدى إلى إصابة أحدهما مما آثار حفيظته، فقام بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" كان بحوزته مُحدثا إصابتهما المشار إليها . 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه الثالث وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار"، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 
 

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