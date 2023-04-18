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رقم صادم.. وفيات الفقر فى أمريكا تتجاوز المخدرات وعنف السلاح

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:36 م
رقم صادم.. وفيات الفقر فى أمريكا تتجاوز المخدرات وعنف السلاح امريكا
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة نيويورك بوست إن سد فجوة الثروة هو مسألة حياة أو موت، مشيرة إلى أن الفقر هو رابع سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، حيث قتل ما يقدر بنحو 183 ألف أمريكي تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق في عام 2019.

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية: "الفقر يقتل مثل الخرف والحوادث والسكتة الدماغية والزهايمر والسكري"، وقال مؤلف الدراسة ديفيد برادي ، أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا ، ريفرسايد ، إن الفقر قتل بصمت عشرة أضعاف عدد جرائم القتل في عام 2019. ومع ذلك ، فإن حوادث العنف المسلح والانتحار تحظى باهتمام أكبر بكثير.

وحث برادي قائلا: "إذا كان لدينا فقر أقل ، لكان هناك الكثير من الصحة والرفاهية الأفضل ، ويمكن للناس أن يعملوا أكثر ، ويمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية كل هذه الفوائد من الاستثمار في الناس من خلال السياسات الاجتماعية."

 

وفي الوقت نفسه ، أدت حالات الانتحار والأسلحة النارية والقتل والسمنة والسكري والجرعات الزائدة من المخدرات إلى عدد كبير من الوفيات في عام 2019 ، ولكن تبين أنها جميعًا أقل فتكًا من الفقر.

 

وبشكل أكثر تحديدًا ، كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر لديهم معدل بقاء مماثل حتى بلوغهم الأربعينيات من العمر ، عندما يبدأون في الموت بمعدلات أعلى بكثير من معاصريهم الأكثر ثراءً ومع ذلك ، بدأت معدلات البقاء على قيد الحياة في الالتقاء مرة أخرى عندما بلغ الناس السبعينيات من العمر.

 

قال الباحثون إنه يُعتقد أن الأرقام تقدير "متحفظ" ، مشيرين إلى أن نتائجهم تتكون من بيانات مسجلة قبل وباء COVID-19 مباشرة ، والتي شهدت ارتفاعًا في معدلات الوفيات وضغطت على أنظمة الرعاية وغيرها من الموارد المنقذة للحياة.

 

ارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة إلى 11.4% - حوالي 37.2 مليون شخص - في عام 2020 بعد خمس سنوات متتالية من التراجع، ويأتي هذا أيضًا في ظل تخلف الولايات المتحدة عن معظم الدول الغنية في متوسط العمر المتوقع.

 

 


اخبار أمريكا

الفقر في أمريكا

عنف السلاح

المخدرات في أمريكا

وفيات الجرعات الزائدة



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