رقم صادم.. وفيات الفقر فى أمريكا تتجاوز المخدرات وعنف السلاح

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك بوست إن سد فجوة الثروة هو مسألة حياة أو موت، مشيرة إلى أن الفقر هو رابع سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، حيث قتل ما يقدر بنحو 183 ألف أمريكي تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق في عام 2019.

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية: "الفقر يقتل مثل الخرف والحوادث والسكتة الدماغية والزهايمر والسكري"، وقال مؤلف الدراسة ديفيد برادي ، أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا ، ريفرسايد ، إن الفقر قتل بصمت عشرة أضعاف عدد جرائم القتل في عام 2019. ومع ذلك ، فإن حوادث العنف المسلح والانتحار تحظى باهتمام أكبر بكثير.

وحث برادي قائلا: "إذا كان لدينا فقر أقل ، لكان هناك الكثير من الصحة والرفاهية الأفضل ، ويمكن للناس أن يعملوا أكثر ، ويمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية كل هذه الفوائد من الاستثمار في الناس من خلال السياسات الاجتماعية."

وفي الوقت نفسه ، أدت حالات الانتحار والأسلحة النارية والقتل والسمنة والسكري والجرعات الزائدة من المخدرات إلى عدد كبير من الوفيات في عام 2019 ، ولكن تبين أنها جميعًا أقل فتكًا من الفقر.

وبشكل أكثر تحديدًا ، كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر لديهم معدل بقاء مماثل حتى بلوغهم الأربعينيات من العمر ، عندما يبدأون في الموت بمعدلات أعلى بكثير من معاصريهم الأكثر ثراءً ومع ذلك ، بدأت معدلات البقاء على قيد الحياة في الالتقاء مرة أخرى عندما بلغ الناس السبعينيات من العمر.

قال الباحثون إنه يُعتقد أن الأرقام تقدير "متحفظ" ، مشيرين إلى أن نتائجهم تتكون من بيانات مسجلة قبل وباء COVID-19 مباشرة ، والتي شهدت ارتفاعًا في معدلات الوفيات وضغطت على أنظمة الرعاية وغيرها من الموارد المنقذة للحياة.

ارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة إلى 11.4% - حوالي 37.2 مليون شخص - في عام 2020 بعد خمس سنوات متتالية من التراجع، ويأتي هذا أيضًا في ظل تخلف الولايات المتحدة عن معظم الدول الغنية في متوسط العمر المتوقع.