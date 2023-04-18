رئيس جامعة بنها يهنيء الفائزين بقرعة الحج

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الفائزين من منسوبى الجامعة بموسم الحج لهذا العام ضمن القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية.

وتقدم الدكتور جمال سوسة، بالتهنئة للفائزين بالقرعة والبالغ عددهم 3 من العاملين بالجامعة، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفورًا.

يذكر أن عدد التأشيرات بلغ 35 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ 5 تأشيرات فقط العام الماضى موزعة على النحو التالى: "3" ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، و1 قطاع البحث العلمى، و"5" أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، و"13" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"10" أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، و"2" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كان قد شهد فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2023 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج متمنيًا لهم التوفيق والقبول، كما وجه التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.