اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:39 م
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ختام دورة تدريبية للشباب على مِهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:08 م
ختام دورة تدريبية للشباب على مِهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية ختام دورة تدريبية للشباب على مِهنة تصنيع الأسماك
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية علي مهنه تصنيع الأسماك بالإسكندرية، وذلك بأحدث تكنولوجيا التصنيع لعدد 89 متدرب ومتدربة وهي من المهن المستحدثة لتواكب متغيرات سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة لتتماشي مع متطلبات سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات السوق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أكد فيه علي دور الوزارة بإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على الانخراط بسوق العمل، وأن هذه الدورات بالإسكندرية.

 


القوى العاملة

القوى العاملة بالأسكندرية

تصنيع الأسماك

التدريبات المهنية



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