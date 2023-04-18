ختام دورة تدريبية للشباب على مِهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية علي مهنه تصنيع الأسماك بالإسكندرية، وذلك بأحدث تكنولوجيا التصنيع لعدد 89 متدرب ومتدربة وهي من المهن المستحدثة لتواكب متغيرات سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة لتتماشي مع متطلبات سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات السوق.