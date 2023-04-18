حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والنظافة بشوارع وأحياء الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة، والنظافة، بشوارع، وأحياء مدينة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة، ورفع الاشغالات، والإعلانات المخالفة، للحفاظ على الشكل الجمالي، والحضارى.

أوضح الدكتور محمد التونى، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، وفقا لبيان صحفي، ظهر اليوم، أن الحملة، بدأت صباح اليوم، برئاسة أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، واستهدفت شوارع أحمد شوقي بحي غرب، وجمال عبد الناصر بحي شرق، وبطل السلام بحي الجون، بوصفها الأكثر كثافة بالإعلانات، والأكثر ازدحامًا بحركة المارة والسيارات.

وأضاف، أن الحملة، رفعت وأزالت الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما رفعت تراكمات القمامة، لافتًا إلى استمرار الحملة خلال الأيام القادمة، بمختلف شوارع، وأحياء مدينة الفيوم.