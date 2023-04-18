اليوم السابع
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جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:14 م
جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب فى مصر الجديدة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة مصر الجديدة وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب "حسام.أ.ت"، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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