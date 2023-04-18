"تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دقيق بلدى أثناء تهريبه بالعامرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم وتداوله حفاظا على أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له أحمد حسن وأحمد على مفتشى رقابة المديرية بشن حملات تموينية، والتى أسفرت عن ضبط تروسيكل بمنطقة العامرية محمل بعدد 110 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 500 كجم (نصف طن) المحظور بيعه أو تداوله خارج المنظومة التموينية، وذلك لبيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه، قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة