تعليم جنوب سيناء يحصد المراكز الأولى ببطولة الكيك بوكسينج المؤهلة لبطولة العالم

جنوب سيناء - فايزة مرسال

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء توجيه عام التربية الرياضية، الذى حصد المراكز الأولى في البطولة التصنيفية للكيك بوكسينج المؤهلة لبطولة العالم بتركيا، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم حصد المراكز الأولى في البطولة التصنيفية الأولى للمنتخبات المؤهلة لبطولة العالم للكيك بوكسينج بتركيا، بفوزالطالب عزت أحمد عزت، وعلى المركز الثاني بميزان 28 كيلو بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حامد جمال حامد للتعليم الأساسي بعرب القريني إدارة رأس سدر التعليمية وتأهله لدخول منتخب مصر الأول وتكريمه من قبل رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

كما حصل الطالب صلاح أشرف محمد أحمد عرفة على المركز الثالث ميزان مفتوح مواليد 2008 بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد حامد جمال حامد للتعليم الأساسي بعرب القريني إدارة رأس سدر التعليمية وتأهله لدخول منتخب مصر القومي للناشئين وتكريمه من قبل رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج.