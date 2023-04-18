بنك الطعام يعلن "بالم هيلز للتعمير" الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في برامج الإطعام

الشراكة تبدأ بافطار الصائمين في 5 قرى خلال شهر رمضان



أعلن بنك الطعام المصري-أول مؤسسة مصرية خيرية متخصصة في مكافحة الجوع- توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- تصبح بمقتضاها "بالم هيلز للتعمير " الشريك الاستراتيجي لبرامج الإطعام بالمؤسسة، يأتي ذلك في إطار أنشطة المبادرة الخيرية لشركة بالم هيلز للتعمير تحت شعار "خير يبني حياة"، والتي تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال دعم المؤسسات والمنظمات الخيرية للتوسع في أنشطتها لتخفيف أعباء المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة.

وتتضمن اتفاقية التعاون، تبرع شركة بالم هيلز للتعمير، لتحمل تكلفة توفير اجمالي 2 مليون وجبة غذائية يتم توزيعها ما بين إفطار الصائمين خلال شهر رمضان في 5 قرى، وتقديم وجبات للأسر المحتاجة عقب الشهر الكريم، بهدف توصيل وجبات غذائية ساخنة وصحية للمستحقين، للتخفيف من معاناتهم، وتقديم غذاء صحي متكامل للتصدي للأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

من ناحية أخرى، تجسد الاتفاقية اهتمام بنك الطعام المصري بتوفير الوجبات الغذائية للمستحقين وتلبية متطلبات الحياة الضرورية للأسر الأولى بالرعاية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية، في إطار استراتيجية بنك الطعام لتنمية الإنسان المصري، حيث تركز خطط البنك على قضية الأمن الغذائي من خلال رؤية شاملة لتأمين غذاء صحي للمستحقين وفقًا لاحتياجات كل فئة ومطالبها اعتمادًا على قاعدة بيانات البنك عدد ضخم من الأسر في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، عن سعادته بالتعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير، لإفطار الصائمين في 5 قري مصرية بمحافظات مختلفة، في إطار الجهود المتنوعة للمؤسسة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن تقديم أكثر من 2 مليون وجبة الى الكثير من الاسر المصرية والوصول لما يزيد عن 141 ألف مستفيد. كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون مع بالم هيلز للتعمير لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إنّ التعاون مع بنك الطعام المصري يعكس التقدير العميق من بالم هيلز للتعمير لجهود بنك الطعام لتخفيف معاناة الفئات والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، كما يأتي في إطار استراتيجية بالم هيلز للتعمير للتعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية.

أكد طنطاوي أنّ الشركة لا تدخر جهدًا في دعم المنظمات الخيرية بصورة مستمرة لتوسيع نطاق جهودها لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج الخيرية المختلفة، والوصول لهم في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال المساهمات المُقدمة للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات مختلفة مثل علاج الأطفال، وإفطار الصائمين، إضافة لتشجيع المجتمع على المساهمة في الأعمال الخيرية.

تجدر الإشارة أنّ رسالة بنك الطعام المصري منذ تأسيسه قبل 17 عامًا تتمثل في تأمين غذاء صحي للمستحقين بهدف تخفيف معاناتهم والقضاء على الجوع في مصر عن طريق توفير احتياجات الغذاء للأشخاص الأكثر استحقاقا، واستمرارية توفير الغذاء للمستحقين في جميع محافظات مصر.



بنك الطعام يعلن بالم هيلز للتعمير الشريك الاستراتيجي للمؤسسة (1)



بنك الطعام يعلن بالم هيلز للتعمير الشريك الاستراتيجي للمؤسسة (2)