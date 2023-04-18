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بعد 43 يومًا.. استخراج الجثة قبل الأخيرة من المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:31 م
بعد 43 يومًا.. استخراج الجثة قبل الأخيرة من المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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عثر أهالى قرية أبو هور، التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، على الجثة الخامسة وقبل الأخيرة من المفقودين فى حادث غرق قارب فى نهر النيل، وجار البحث عن الجثة المفقودة والأخيرة.
 
تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بالعثور الجثة الخامسة من المفقودين ال 6 فى حادث غرق مركب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التى تم العثور عليها اليوم لشخص يدعى عمرو حسن 35 سنة، وتم العثور عليه بعد نحو 43 يوما من حادث الغرق، وجارى البحث عن الجثة الأخيرة المفقودة وهى للطفل حسن أشرف 5 سنوات.
 
وكانت محافظة أسوان شهدت يوم 6 مارس الماضى حادث غرق مركب " فلوكه" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بعد موجة طقس سيئة، واسفر عن الحادث غرق 6 أشخاص وهم أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.

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