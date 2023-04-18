بعد كورونا.. نقل رئيس الإكوادور إلى المستشفى لإصابته بعدوى

فاطمة شوقى

أكد مكتب الرئاسة فى الاكوادور، نقل الرئيس جييرمو لاسو ، إلى المستشفى لإصابته بعدوى في المسالك البولية، وذلك بعد مرور حوالى شهر على إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن لاسو اصيب "بحمى وانزعاج عام" بعد ان اجرى مقابلة مع احدى وسائل الاعلام الدولية وتم نقله الى المستشفى العسكري، وأوصى الأطباء ببقاء لاسو في المستشفى والراحة أثناء "العلاج"، وفقا لصحيفة التيمبو التشيلية.

وأوضح البيان أيضًا أنه بسبب دخول لاسو المستشفى ، تم تعليق اجتماعات مجلس الأمن العام ومجلس أمن الدولة ومجلس الوزراء ، والتي كان يخطط لقيادتها يومي الأحد والاثنين في إسميرالداس ، حيث توفي تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر في. هجوم مسلح على ميناء للصيد الحرفي هذا الأسبوع.

وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس في يونيو 2022، وخضع لعملية جراحية ناجحة، فى أغسطس الماضى في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الجلد، الذي تم اكتشافه مؤخرا، حسبما ذكرت الحكومة الإكوادورية.

وخضع لاسو، 66 عاما، لعملية جراحية في بلاده في 29 يوليو لإزالة سرطان من نفس الجفن .

تولى الرئيس الإكوادوري منصبه في مايو 2021 وبعد شهر خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة تمت فيها إزالة كيس من منطقة أسفل الظهر والتي أدت الى لجوءه لاستخدام عصا بسبب اهماله الكبير لها.