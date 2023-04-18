انتهاء ورشة العمل الخاصة بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام بالمستحضرات الطبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة " بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".

وشهدت ورشة العمل، المقدمة لممثلي الشركات، التعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وذلك وفقاً لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 213 لسنة 2023 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية.

وشرح الدليل التنظيمي قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وكيفية التقديم لإدراج المواد الخام الفعال للمستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات، والتعريف بأهم القواعد التي تساعد على سرعة تسجيل المستحضرات الطبية، وذلك لسرعة توفير الدواء للمواطن المصري.