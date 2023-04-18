اميك: بيع 1,327 شاحنة خلال يناير 2023 بنسبة نمو 39%

كتبت: أمانى سمير

أكد التقرير الأخير الصادر عن "الاميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أن مبيعات "الشاحنات الكبيرة"، سجلت خلال يناير2023 بيع حوالي 1,327 شاحنة، بنسبة نمو 39%، فيما سجلت مبيعات "الشاحنات المتوسطة"، بيع حوالي 1,140 % شاحنة خلال يناير 2023، بنسبة قدرت بنحو 61.5%.

جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السيارات بمختلف فئاتها، سواء ملاكي أو ميكروباصات أو نقل، قد سجلت بيع حوالي 5آلاف و379 سيارة، أما سيارات الركوب سواء "المستوردة أو المجمعة محليا"، فقد سجلت بيع حوالي 3 آلاف و429 سيارة.

وقد تراجعت مبيعات السيارات "الملاكي"، بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة خلال نفس الفترة من يناير 2023 طبقا لتقريرمجلس معلومات السيارات " اميك " .