النطق بالحكم على 3 متهمين قتلوا آخر ببندقية خرطوش في بورسعيد غدًا

بورسعيد - محمد عزام

تنطق محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينه، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي وسكرتارية إسماعيل عوكل، غدًا الثلاثاء بالحكم، في واقعة قتل شاب باستخدام بندقية خرطوش.

وترجع أحداث هذه الواقعة إلى يوم 1 سبتمبر عام 2022 والمتهم فيها كل من: م ع ا ع، ي ا ح، و "ك ع ا"، حيث قاموا بقتل المجني عليه محمود حامد علي مرجان، وذلك عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وأعدوا لذلك بندقية خرطوش وسلاحاً أبيض، وتوجهوا حال قيادة المتهم الثالث لدراجة نارية إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المدعو إسلام السيد عوض التوني به.

وما أن ظفر المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق طلقة من السلاح الناري صوبه أحدثت إصابة المجني عليه، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة حاملا السلاح الأبيض السكين، وذلك للشد من أزر المتهم الأول وتقوية عزمه، ومنع أي شخص من الاقتراب منه، والحيلولة دون إتمام ما عقدوا عليه العزم.

وكان قد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بالوجه والعنق والصدر هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية رشية خرطوش، وحدثت من عيار ناري خرطوش، وكشفت أن اتجاه الإطلاق كان من الأمام إلى الخلف، وتبين من خلال الفحص وجود 12 طلقة خرطوش حمراء اللون ذات كعب نحاسي ومن الجائز حدوث إصابة المجني عليه باستخدام البندقية والأعيرة المرسلة.

وكانت قد أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهم لمفتي الديار المصرية، وذلك في جلسة 29 من شهر مارس عام 2023.