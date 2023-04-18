اليوم السابع
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المرور تحرر 67 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:08 م
المرور تحرر 67 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67632) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (10795) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجح رجال المرور في ضبط (323) مخالفة السير بدون تراخيص و(12) مخالفة الدراجات النارية  و(20) مخالفة موقف عشوائى و(5) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

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