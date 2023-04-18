المجلس الإقليمى للسكان بالشرقية يستعرض إنجازته.. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت المهندسة لبني عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية ،استمرار تفعيل دور القوافل المشتركة " الصحية – التعليمية - التوعوية – البيطرية – الرياضية – الدينية" والتي تعد من اهم الفعاليات التي ينتج عنها اثار إيجابية للتوعية بختان الاناث والزواج المبكر وكثرة الانجاب حيث يتم وصولها لكافة فئات المجتمع بالقري والمناطق البعيدة بالمحافظة.

ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والتعرف علي معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة، بحضور اعضاءه من الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الخطة التنفيذية للسكان لعام 2022 وبعض المؤشرات الخاصة بالمحافظة، حيث أوضحت الدكتورة إيمان علي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة أن الخطة قائمة علي 5 محاور المحور الاول تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية حيث تم رفع سنوات الحماية المحققة لـ673 ألف 993 سيدة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بنسبة إنجاز تخطت 108 % والمحور الثاني توفير فرص عمل للذكور، حيث تم توفير فرص عمل لـ30 ألف و329 شابا بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية لمحلية بنسبة إنجاز تخطت 145%، والمحور الثالث التعليم حيث تم الانتهاء من محو أمية 59 ألف و330 مواطنا بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبنسبة إنجاز تخطت 104%.

والمحور الرابع المعرفة والوعي المجتمعي حيث تم الانتهاء من رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية لعدد 509 آلاف و498 رجلا وسيدة بنسبة إنجاز 74.9 %، والمحور الخامس تمكين المرأة حيث تم الانتهاء من توفير 15013 فرصة عمل للفتيات والسيدات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والقوي العاملة وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وبنسبة انجاز تخطت 145% عن المستهدف تحقيقه.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت نائبة المحافظ الشكر لكافة الجهات الشريكة ممثلة في ( القوي العاملة – التربية والتعليم - الصحة – الشباب والرياضة – الأوقاف – هيئة تعليم الكبار – الهيئة العامة للتأمين الصحي - الكنيسة ) علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي كان له عظيم الأثر في خفض معدلات المواليد وتغيير الفكر والثقافة الخاصة بكثرة الانجاب.