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الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:00 ص
الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس صحة الأم
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الإرشادات الهامة للأم خلال فترة الحمل، تمثلت فى:
 
- الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية.
 
- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكي ويحمي جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.
 
-  التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكي وتحمي طفلك من الأمراض.
 
- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.
 
-  المباعدة بين الولادات من ٣ - ٥ سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.
 
- الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة طفلك. 
 
- يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
 
- المراكز والوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بصحة الأم والجنين.
 
ارشادات الام
ارشادات الام خلال فترة الحمل
 

الصحة

صحة الام

صحة الجنين



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