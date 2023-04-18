الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الإرشادات الهامة للأم خلال فترة الحمل، تمثلت فى:

- الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية.

- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكي ويحمي جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.

- التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكي وتحمي طفلك من الأمراض.

- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

- المباعدة بين الولادات من ٣ - ٥ سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.

- الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة طفلك.

- يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

- المراكز والوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بصحة الأم والجنين.