اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: تضاعف حجم هجمات واشنطن على موسكو فى الفضاء المعلوماتى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:08 ص
الخارجية الروسية: تضاعف حجم هجمات واشنطن على موسكو فى الفضاء المعلوماتى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أكدت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تضاعف حجم هجمات واشنطن وحلفائها في الفضاء المعلوماتي على روسيا بعدة مرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدول الغربية لم تعد تخفي مشاركتها في هذا الشأن.

وأوضح مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بالخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن مؤسسات الدولة تتعرض في المقام الأول للهجمات المعلوماتية، وكذلك الأفراد والشركات .. مشيرا إلى أن واشنطن اعترفت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمهاجمة روسيا.

من جانبه، قال السفير الروسي لدي واشنطن، أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تنسي مخاطر نشوب صراع عالمي بسبب أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن "تتبع خطا استفزازيا" تجاه موسكو في أوكرانيا عبر تزويد نظام كييف بالمزيد من الأنظمة الفتاكة والبعيدة المدى ذات الطابع الهجومي.

 


الخارجية الروسية

الفضاء المعلوماتي

روسيا

اوكرانيا

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