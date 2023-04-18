الخارجية الروسية تسلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" للسفيرة الأمريكية

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية الروسية في بيان "رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية في 18 أبريل، تعرضت للاحتجاج الشديد على تصريحات استفزازية تدعم كارا مورزا المدان بالخيانة ونشر معلومات كاذبة عن قصد عن الجيش الروسي".

بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ السفيرة الأمريكية بأن "مثل هذه الأعمال، التي تُرتكب علنًا من أجل الضغط على السلطات والمحاكم، تشكل تدخلاً علنيًا في الشؤون الداخلية لروسيا".