اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية تسلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" للسفيرة الأمريكية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:27 م
الخارجية الروسية تسلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" للسفيرة الأمريكية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلنت الخارجية أنها عبرت عن احتجاجها الشديد للسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لين تريسي، التي تم استدعاؤها إلى مقر الخارجية، بعد تصريحاتها الاستفزازية لدعم المدان فلاديمير كارا مورزا (المعترف به كعميل أجنبي في روسيا).
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية الروسية في بيان "رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية في 18 أبريل، تعرضت للاحتجاج الشديد على تصريحات استفزازية تدعم كارا مورزا المدان بالخيانة ونشر معلومات كاذبة عن قصد عن الجيش الروسي".
 
بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ السفيرة الأمريكية بأن "مثل هذه الأعمال، التي تُرتكب علنًا من أجل الضغط على السلطات والمحاكم، تشكل تدخلاً علنيًا في الشؤون الداخلية لروسيا".
 

 


روسيا

أمريكا

سيرجي لافروف

السفيرة الأمريكية فى موسكو



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