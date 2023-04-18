الجامعة العربية: نأمل فى نجاح الوساطة الإفريقية لإنهاء الأزمة السودانية

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أعرب رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح عن أسفه الشديد إزاء النزاع الراهن في السودان الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 180 شخصا من بينهم 3 من عمال الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته المنظمات الدولية بضرورة العمل على وقف إطلاق النار والقتال في السودان.

وأشار عبد الفتاح ـ في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة" الإخبارية الإثنين ـ إلى عدم رد طرفي النزاع حتى هذه اللحظة على عرض الوساطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل التوصل إلى حل سلمي لوقف القتال الدائر في السودان، لافتًا إلى أن الحكومة السودانية أصدرت بيانًا تؤكد فيه عدم رغبتها في طرح الوضع الراهن بالخرطوم في الأمم المتحدة، لأنها ترى أن هذا يُعَد تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد عبد الفتاح أن هناك جهودًا حثيثة تبذل من أجل حقن الدماء في السودان، مشيرًا إلى إغلاق جميع المطارات السودانية من جراء استمرار الأعمال القتالية في بعض المناطق بالخرطوم، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بسبب صعوبة وصول البعثات الأممية إلى مناطق القتال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من هذا النزاع.

وشدد عبد الفتاح على سعي الوفود الإفريقية لوقف العنف بالسودان، معربًا في الوقت ذاته عن أمل الجامعة العربية في نجاح الوساطة الإفريقية لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.

وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إلى أن إدخال المساعدات بات ضرورة حتمية في الوقت الراهن، منوهًا بأن مجلس الأمن الدولي قد يتخذ إجراءات إضافية لحل أزمة السودان.