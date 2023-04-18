اليوم السابع
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الجارديان: بريطانيا بالفعل هى رجل أوروبا المريض

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:14 م
الجارديان: بريطانيا بالفعل هى رجل أوروبا المريض بريطانيا -أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان "المرض يتسبب في تراجع الاقتصاد البريطاني مع عدم شغل الوظائف الشاغرة"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تأثير اعتلال الصحة على نمو الاقتصاد بعد تقرير لمكتب الإحصاء الوطني يظهر تأثر سوق العمل مع ارتفاع مستويات عدم النشاط بسبب تراجع الصحة.

 

وقالت الصحيفة، إن أحدث أرقام سوق العمل تظهر أن "بريطانيا بالفعل هى رجل أوروبا المريض"، وبالطبع هذه التقارير تثير قلق حكومة ريشى سوناك، التى تواجه إضرابات من قبل الأطباء والممرضين تستمر خلال الأشهر المقبلة.

 

ويشير أكثر من 2.5 مليون شخص غير نشيطين اقتصاديًا إلى المرض طويل الأمد على أنه سبب عدم بحثهم عن وظيفة - والعدد يرتفع بشكل حاد.

 

وتُظهر بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العدد الإجمالي للأشخاص غير النشطين بسبب اعتلال الصحة ارتفع بأكثر من 150 ألفًا في العام الماضي و89 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى فبراير.

 

وأوضحت الصحيفة أن الاتجاه التصاعدي يعكس التأثير المستمر لوباء كورونا، كما أنه يعكس التأثير على الاقتصاد، فعلى الرغم من انخفاض معدل الخمول بشكل عام نتيجة لزيادة عدد الشباب العاملين - لا يزال هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة.

 

ووفقا لجين جراتون من غرف التجارة البريطانية ، فإن الوظائف الشاغرة تمثل عبئًا على الشركات ، مما يمنعها من تولي أعمال جديدة ويؤدي إلى زيادة الضغط على الأجور. يبلغ نمو أرباح القطاع الخاص السنوية أقل بقليل من 7%.

 

وتضيف الصحيفة أنه من الناحية المثالية ، يرغب رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، ووزير الخزانة ، جيريمي هانت ، في جعل هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعمل بأقصى سرعة لتقليل الأعداد القياسية للأشخاص الذين ينتظرون العلاج في المستشفى ووصل الرقم فى إنجلترا وحدها ، لأكثر من 7 ملايين.


بريطانيا

قطاع الصحة فى بريطانيا

ريشى سوناك

الاقتصاد البريطانى

نمو الاقتصاد البريطاني



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