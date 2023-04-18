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البابا تواضروس الثانى يهنئ الحكومة ووزيرى الدفاع والداخلية بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:58 ص
البابا تواضروس الثانى يهنئ الحكومة ووزيرى الدفاع والداخلية بحلول عيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  وإلى وزيرى الداخلية والدفاع، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها، وقال قداسة البابا فى نص البرقية:

 

"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأعمق التهاني القلبية في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بوافر الصحة ويوفق جهودكم الأمينة المتواصلة للتنمية والبناء اللذين تشهدهما بلادنا في مختلف المناحي، ليرى أبناء بلادنا ثمار ما زرعوه جميعًا بالتعب والاجتهاد، من الخير  والنماء والازدهار".

وبعث قداسته أيضا برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحلول عيد الفطر المبارك، وقال قداسته فى نص البرقية:

"السيد الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أرسل لسيادتكم ولجميع رجال  القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله ليمتعكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها".

وأرسل قداسة البابا برقية تهنئة بهذه المناسبة، إلى وزير الداخلية أيضا جاء نصها:

"السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أعمق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويعضد جهودكم لحفظ استقرار وأمن وطننا الغالي مصر.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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