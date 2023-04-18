الاستماع لأقوال أفراد أسرة شاب تم العثور على جثته فيى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب عثروا على جثته في البدرشين ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت التحريات أن الشاب من متعاطي المواد المخدرة، وأنه تعاطى جرعة زائدة من مخدر أدت إلى وفاته في الحال، وناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب لا توجد به إصابات ظاهرة في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.