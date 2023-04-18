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استمرار حبس ترزى 15 يوماً لاتهامه بقتل مساعده فى أبو النمرس بسبب خلاف بينهما

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 ص
استمرار حبس ترزى 15 يوماً لاتهامه بقتل مساعده فى أبو النمرس بسبب خلاف بينهما محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ترزى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مساعده فى أبو النمرس بسبب خلاف بينهما فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس ترزى رجالى بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مساعده باستخدام مقص بسبب خلاف نشب بينه، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة، بمنطقة أبو النمرس، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بمقص، خلال عمله في محل للخياطة خاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في منطقة أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل بصحبة ترزي، في المحل الخاص به، ونشب بينهما خلاف، مما دفع الترزي للاعتداء على الطفل بمقص، فأصابه ببطنه وأنهى حياته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.
 
 
 

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