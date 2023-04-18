إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أسفل الكوبري العلوم.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من اماني السيد حفني 40 سنة مقيمة ابوصوير مصابة كدمة في الساقين وغريب محمود ياسين٥٤ سنة مقيم أبو صوير مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجس ومريم ابراهيم عبد العظيم 16 سنة مقيمة ابو صوير مصابة اشتباه كسر بالساق الايسر والساعد الايسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و هاجر ابراهيم عبدالعظيم 25 سنة مقيمة نفس العنوان مصابة سحجات وكدمات بالجسم وسحر محمد جادالله 44 سنة مقيمة ابوصوير مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.