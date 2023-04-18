إصابة شخصين فى حادث سير بطريق اهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، اليوم في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ" توك توك" بطريق إهناسيا وش الباب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ" توك توك" بطريق إهناسيا وش الباب، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف، بسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابان إلى مستشفي إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير المستشفى.

واستقبل مستشفى اهناسيا التخصصى " جابر. ج . ع" 25 سنة، لا يعمل، مقيم إهناسيا، مصاب جروح وسحجات، و" أمنية . ع " 40 سنة، ربة منزل، مقيمة منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، مصابة جرح قطعي بالراس 4 سم، وسججات وكدمات.