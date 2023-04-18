اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:39 م
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أهالى بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعى بـ"سعدون" ضمت 1000 شخص

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:33 م
أهالى بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعى بـ"سعدون" ضمت 1000 شخص أهالى بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعى
الشرقية- إيمان مهنى

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نظم أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مائدة إفطار جماعى، ضمت حوالي 1000 مواطن من مختلف الأعمار، ذلك فى منطقة سعدون.
 
في جو يسوده البهجة والفرحة بين الأهالي، والذين تطوعوا لنتظيم المقاعد ووضع وجبات الإفطار، وفي لحظة إعلان آذان المغرب قام الأطفال بإطلاق البالونات الملونة التي زينت سماء منطقة سعدون، فيما أشعل الصبية الصواريخ ابتهاجا بالتجمع.
 
وقال الأهالى إن الإفطار بين العائلات هي أهم عادات شهر رمضان، وأن أعداد مائدة افطار تضم أهالينا وأصدقاءنا، هي من أجمل ما تمت عملة هذا العام، مؤكدين علي استمرارها في سنوات المقبلة.
 
ويذكر أن محافظة الشرقية، عرفت بين المحافظات بمحافظة الكرم، لما يميز أهلها، بالكرم فيما بينهم، وبالأخص في شهر رمضان، من أعداد موائد افطار جماعية في القري، بجانب إفطار ركاب القطارات، والمسافرين وغيرهم.
 
أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي (1)
أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي

أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي (2)
أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي

أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي (3)
أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي

أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعي (4)
أهالي بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعى

 


افطار جماعي

بلبيس

اخبار الشرقية

كرم الشراقوة



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