أهالى بلبيس يقيمون مائدة إفطار جماعى بـ"سعدون" ضمت 1000 شخص

الشرقية- إيمان مهنى

نظم أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مائدة إفطار جماعى، ضمت حوالي 1000 مواطن من مختلف الأعمار، ذلك فى منطقة سعدون.

في جو يسوده البهجة والفرحة بين الأهالي، والذين تطوعوا لنتظيم المقاعد ووضع وجبات الإفطار ، وفي لحظة إعلان آذان المغرب قام الأطفال بإطلاق البالونات الملونة التي زينت سماء منطقة سعدون، فيما أشعل الصبية الصواريخ ابتهاجا بالتجمع.

وقال الأهالى إن الإفطار بين العائلات هي أهم عادات شهر رمضان، وأن أعداد مائدة افطار تضم أهالينا وأصدقاءنا، هي من أجمل ما تمت عملة هذا العام، مؤكدين علي استمرارها في سنوات المقبلة.

ويذكر أن محافظة الشرقية، عرفت بين المحافظات بمحافظة الكرم، لما يميز أهلها، بالكرم فيما بينهم، وبالأخص في شهر رمضان، من أعداد موائد افطار جماعية في القري، بجانب إفطار ركاب القطارات، والمسافرين وغيرهم.