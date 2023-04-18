اليوم السابع
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أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:03 ص
أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
كتبت منال العيسوي

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بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ببرقية تهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
وأعرب أمين عام المجلس في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس بمناسبة عيد الفطر، متمنياً دوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام.
 
كما بعث اللواء أشرف الخطيب ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسؤولون بهذه المناسبة.
 
وفي السياق ذاته هنأ أمين عام المجلس أسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية.

 


القومى لأسر الشهداء

أسر الشهداء

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

مصابين الثورة



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