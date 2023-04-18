"أسرق الحسابات غير المؤمنة".. اعترافات هاكرز الفيس بوك بعد سقوطه بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترافات خطيرة أدلى بها هاكرز تخصص في سرقة الحسابات الشخصية للمواطنين عبر السوشيال ميديا، مؤكدا رصده لهذه الحسابات غير المؤمنة بشكل جيد وسرقتها، والتواصل مع الأصدقاء وابتزازهم ماديا، وأنه نجح في ارتكاب 32 واقعة سابقة.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (32) واقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن المنيا) تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى الصدى الحاسم للجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على حسابات عدد من المواطنين عبر موقع "فيس بوك" وانتحال شخصهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.